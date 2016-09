Werkstraf voor man uit Nieuw-Vennep die hakenkruisen tekende in liften

AMSTELVEEN - De 28-jarige inwoner van Nieuw-Vennep die in de lente van 2015 Amstelveen opschrikte door in liften hakenkruisen te tekenen, heeft van de rechtbank een werkstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand gekregen.

Door Wessel Mekking - 20-9-2016, 22:11 (Update 20-9-2016, 22:11)

De man bracht de swastika’s aan in flats waar hij medicijnen bezorgde, zo acht de rechtbank in Amsterdam bewezen. De Venneper tekende niet alleen hakenkruisen, soms zette hij daarbij ook het woord jood of de letters SS of WP. Dat laatste staat voor White...