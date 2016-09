Krapte op arbeidsmarkt in Haarlemmermeer

HAARLEMMERMEER - Werkgevers in de regio Amsterdam/Haarlemmermeer hebben grote moeite om geschikt ICT-personeel te vinden. Volgens het UWV is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

Door Richard Walraven - 20-9-2016, 16:28 (Update 20-9-2016, 16:28)

Vacatures worden in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, waar Haarlemmermeer/Schiphol onderdeel van uitmaakt, steeds moeizamer vervuld. Het UWV noemt behalve de ICT ook functies als accountant, business controller en planner wegtransport. De spanning op de arbeidsmarkt (verhouding werkzoekenden en vacatures) neemt al sinds 2015 toe en in deze regio is dat bovengemiddeld.

