Weekend vol wetenschap in Cruquius Museum

PRfoto Vlammende handen

CRUQUIUS - Op 1 en 2 oktober is het Weekend van de Wetenschap en dat betekent dat er onder meer in het Cruquius Museum veel te doen is voor wetenschappers in de dop.

Door de redactie - 19-9-2016, 19:20 (Update 19-9-2016, 19:20)

Zo geeft chemicus Jan van Maarseveen een lezing over water waarbij van alles te leren valt over eigenschappen van water die je nog niet wist. In de show Chemische Knallen beleef je spannende experimenten die te maken hebben met scheikunde. Hoe maak je olifantentandpasta, kan een kleurloze stof opeens kleur krijgen, is een geest in een fles mogelijk, en hoe hard kan een chemische reactie knallen? De Mad Scientists leggen alles uit. Chemische Knallen begint om 13.00 uur, aanmelden kan via aanmelden@shmdc.nl.

Ook zijn er deze dag rondleidingen door kindergidsen.

Op zondag is er bijvoorbeeld een Meet&Greet om 13.00 uur en om 14.30 uur met een wetenschapper uit oude tijden. Ontmoet Nicolaus Cruquius (1678-1754), landmeter en waterbouwkundig plannenmaker, bij de voorstelling van Living History.

Zie voor het programma en overige info: www.haarlemmermeermuseum.nl