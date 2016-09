Werkstraf en 500 euro boete na dollemansrit over A4 en A9

Rechtbank Haarlem.

HAARLEMMERMEER - Een dollemansrit. Dat was wat plaatsvond op 5 oktober vorig jaar toen een 21-jarige Haarlemmer in een gestolen auto op de vlucht ging voor een politiemacht van twaalf ’eenheden’, twee motoragenten en een politiehelikopter.

Door Hein Flach - 19-9-2016, 16:39 (Update 19-9-2016, 16:39)

Die avond reed Matisse van D. over de A4 in Haarlemmermeer, toen hij langs een controle kwam. Verbalisanten constateerden dat de wagen waarin de man zat, een witte Seat, als gestolen te boek stond. Nabij het Rottepolderplein kwam de Haarlemmer in een file te staan. Daar...