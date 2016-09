Nog veel meer 'verdachte voorwerpen' in bodem bij Rijsenhout

Illustratie van de ligging van het schijnvliegveld bij de A4. Bekijk Fotoserie

RIJSENHOUT - Onderzoek op het terrein tussen Rijksweg A4, Aalsmeerderweg en Bennebroekerweg heeft uitgewezen dat er nog 126 verdachte voorwerpen liggen in de bodemlaag tot tien meter diepte.

Door Hein Flach - 19-9-2016, 16:36 (Update 19-9-2016, 18:07)

Op die plaats komt een kassencomplex van vijftig hectare van tomatenkwekerij Schenkeveld. De aannemer wil 15.000 palen slaan.

Afgelopen vrijdag werd in de bodem een Britse ’250 ponder’ aangetroffen met een chemische vertrager als ontstekingsmechanisme. De staat van de bom is stabiel. Het explosief is met platen en zand afgedekt. Volgens de gemeente Haarlemmermeer is...