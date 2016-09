D-reizen blijft in Hoofddorp

Archieffoto Het hoofdkantoor van D-reizen aan de Van der Willigenlaan

HOOFDDORP - Reisbureau D-reizen blijft in Hoofddorp. Het hoofdkantoor verhuist in december naar bedrijventerrein Beukenhorst.

Door Bart Boele - 19-9-2016, 9:01 (Update 19-9-2016, 9:01)

Vanzelfsprekend is dat niet. Er zit een hele filosofie achter, die directeur Don Kaspers graag deelt. Het bekende D-reizen, dat al twintig jaar het hoofdkantoor aan de Van der Willigenlaan heeft, pal achter het Cultuurgebouw, is in 2014 samengegaan met VakantieXperts en Raiffeisen Touristic Netherlands. Als D-rt Groep hoort de onderneming sinds 2014 niet langer bij Dirk van den Broek, maar bij de Duitse Raiffeisen Touristic Group.

Functioneel

„Dit...