Prachtig record ’grootste koekjesmozaïek’ in Vijfhuizen

Foto United Photos/Remco van der Kruis De laatste koekjes worden op het plateau gelegd.

Het grootste koekjesmozaïek ter wereld is een feit. Bij het Kunstfort Vijfhuizen is zaterdagmiddag het plateau met daarop 20.160 koekjes gecompleteerd. ,,Fantastisch dat het is gelukt’’, zegt projectleider Kim Eldering.

Door Paul Lips - 17-9-2016, 17:59 (Update 17-9-2016, 17:59)

Burgemeester Theo Weterings heeft op dat moment onder luid applaus de laatste bakplaat met koekjes op de juiste plek gelegd, helemaal rechts bovenin. Het uit 420 bakplaten bestaande mozaïek verbeeldt de 31 kernen van Haarlemmermeer. Spreekstalmeester en mede-initiatiefnemer Lucas de Man van Stichting Nieuwe Helden bedankt degenen die zich de laatste dagen keihard hebben ingezet: de organisatie, de bakkers van ambachtelijke bakkerij Van Leeuwen en collega’s, en ook de ontelbare vrijwilligers zonder wiens hulp het mozaïek nooit zo mooi zou zijn geglaceerd. ,,Er is twee dagen gebakken, twee dagen geglaceerd en het mozaïek is in één dag gelegd’’, zegt De Man. ,,Een fantastische prestatie. Maar excuses aan uw vrouw, bakker Van Leeuwen.’’

Goede doelen

De ’hell of a job’ is toch maar mooi geklaard. Kim Eldering: ,,Wat ik er ook zo mooi aan vind is dat die bakkers hun sociale kant hebben laten zien tijdens het glaceren door al die studenten. Ik geef het je te doen om dat rustig aanwijzingen te blijven geven. Het is voor alle betrokkenen een bijzondere ervaring.’’

Er ligt een dunne laag plastic over het mozaïek. Lastig voor de vele aanwezige fotografen, want dat geeft weerspiegeling. Zondag wordt het mozaïek aangebroken en worden de delen afgeleverd bij ’goede doelen’-organisaties die zich daarvoor hebben aangemeld, zoals verpleegtehuizen. Het koekjesmozaïek is onderdeel van nazomerfestival de Ringbiënnale. ,,Het hele proces is van moment tot moment vastgelegd met camera’s. Dat is een vereiste voor de Guinness World Records’’, aldus Malou te Wierik van de Ringbiënnale.