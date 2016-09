Automobilist ernstig gewond bij aanrijding op Drie Merenweg in Vijfhuizen

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

VIJFHUIZEN - Op de Drie Merenweg in Vijfhuizen heeft een ongeluk plaatsgevonden waarbij één persoon ernstig gewond is geraakt.

Door Daniël Mol - 17-9-2016, 14:31 (Update 17-9-2016, 15:41)

Rond kwart voor twee kwamen twee auto's met elkaar in botsing, waarna één van de twee over de kop sloeg en op zijn dak op het wegdek belandde.

Ambulance, politie, brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.

De bestuurder moest met hulp van de brandweer uit zijn auto worden gehaald en is na verpleging door de ambulancebroeders met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De Drie Merenweg was vanaf de Vijfhuizerweg in de richting van Hoofddorp afgesloten voor het verkeer. In de andere richting was er maar één rijbaan open, waardoor de vertraging voor het verkeer flink opliep.