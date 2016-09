Vliegtuigbom uit WOII gevonden in Rijsenhout

Foto gemeente Haarlemmermeer De gevonden bom in Rijsenhout.

RIJSENHOUT - Tijdens werkzaamheden in Rijsenhout is vrijdag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het is een Engelse 250-ponder. De staat van de bom is stabiel; er is geen gevaar voor omwonenden en infrastructuur, zo liet de gemeente Haarlemmermeer weten.

Door Leontien van Engelen - 16-9-2016, 19:55 (Update 16-9-2016, 20:12)

De bom heeft een chemische vertrager als ontstekingsmechanisme, aldus de gemeente. Hij is afgedekt met platen en zand.

In het gebied, aan de Aalsmeerderweg 781, zijn meerdere objecten onder de grond ontdekt die eerst verder onderzocht moeten worden.

Volgens de gemeente kunnen het bommen zijn, maar ook andere metalen voorwerpen.

Als duidelijk is wat daar in de grond ligt wordt een plan gemaakt om de bom(men) gecontroleerd te laten ontploffen.

,,Naar alle waarschijnlijkheid is het dan ook noodzakelijk het gebied gedeeltelijk te ontruimen'', meldt de gemeente.

Maandag om 20 uur wordt voor omwonenden een informatieavond gehouden.