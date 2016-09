Joop Verburg kickt af na 27 jaar Albert Heijn Zwanenburg

Foto: United Photos/Paul Vreeker De voormalige franchisenemer laat de supermarkt aan de Dennenlaan met een gerust hart achter.

ZWANENBURG - Hij is aan het afkicken. Na 27 jaar franchisenemer te zijn geweest van de Albert Heijn in Zwanenburg, is Joop Verburg met pensioen. Onder zijn hoede groeide de supermarkt aan de Dennenlaan flink. Hij laat de winkel met een gerust hart achter. En mochten de klanten hem vergeten, dan herinnert het bordje met Joop Verburgplein bij de parkeerplaats naast de supermarkt hen aan de ondernemer.

Door Wessel Mekking - 17-9-2016, 10:11 (Update 17-9-2016, 10:11)

„Doe de groeten aan je moesje”, zegt Joop Verburg tegen een jonge Albert Heijn-medewerker die...