Vond vader het wel goed dat zoonlief zoveel pinde?

NIEUW-VENNEP - Vond een vader het goed dat de zoon aan wie hij zijn pinpas uitleende, daar vele tienduizenden euro’s mee pinde over een periode van elf jaar? Of was dat, zoals zijn twee andere zoons aanvoeren, veel te veel?

Door Paul van der Kooij - 16-9-2016, 15:58 (Update 16-9-2016, 15:58)

Het zal misschien wel nooit helemaal duidelijk worden, constateerde de rechter deze vrijdag in Haarlem. De vader is vorig jaar juni overleden in de Zandvoortse zorginstelling waar hij al jaren woonde.

Hem kan dus niet meer worden gevraagd wat hij ooit met de...