Weg weer vrijgegeven na dodelijk ongeval Abbenes

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

ABBENES - Het voertuig waarin vrijdagochtend een automobilist omkwam in Abbenes is uit het water gehaald, de weg is weer vrij. Ook een politieauto die werd geraakt door een brandweerwagen werd afgesleept.

Automobilist overleden na waterongeval in Abbenes

Bij de Hoofdweg in Abbenes is vrijdagochtend een auto in het water beland. De automobilist heeft het ongeluk niet overleefd.

Lees verder...

De auto raakte rond 05.30 uur van de Hoofdweg af en belandde in het water. Ondanks de massale inzet van hulpdiensten overleefde de bestuurder het ongeval niet.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Een politieauto werd op de ongevalslocatie geschampt door een brandweerwagen. Ook dit voertuig moest weggetakeld worden.