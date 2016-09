Nog steeds oplichters actief onder taxi's Schiphol

ANP

SCHIPHOL - Wordt er wel iets gedaan aan de taxipraktijken op Schiphol, wil HAP-raadslid Tim van Essen weten. Met hem hebben meerdere raadsleden in Haarlemmermeer zorgen over het taxiklimaat op Schiphol.

Door Bart Boeleb.boele@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 19:50 (Update 15-9-2016, 20:03)

,,Ik ben met een partijgenoot meerdere dagen een paar uur gaan kijken op Schiphol. Je ziet genante vertoningen. Misleiding van mensen door personen met hesjes en pasjes. Er zijn beveiligers en boa’s aanwezig en officieel heet het at de overlast aanzienlijk is teruggedrongen, maar in de praktijk lijkt er weinig verandert’’,...