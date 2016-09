Tim Vantol: ’Ga voor wat je echt wilt in het leven!’

Publiciteitsfoto Tim Vantol is een extraverte singer-songwriter, die z’n publiek wil opzwepen in de voetsporen van Pete Seeger.

HOOFDDORP - Tim van Tol zegt het op nuchtere toon, maar er klinkt zeker een vleugje trots in door: Enkele jaren geleden stond hij in een top-50 van meest in het buitenland spelende Nederlandse muzikanten.

Door Peter Bruyn - 15-9-2016, 16:39 (Update 15-9-2016, 16:39)

„En boven mij in die lijst stonden vrijwel enkel dj’s”, voegt hij er nog aan toe. Toch zullen de meesten mensen bij het horen van de naam van de geboren Hoofddorper reageren met: Tim wie?

Voor de duidelijkheid: Op zijn platen en internationale concertposters staat hij als Tim...