Met de klas als orkest lukt meer in Hoofddorp

HOOFDDORP - Het liefst hadden leerlingen van de Albert Schweitzerschool natuurlijk in december voor koningin Máxima opgetreden in theater Carré. Ook in de tv-programma’s waar dit najaar de selectie voor Carré plaatsvindt, hadden ze graag geschitterd.

Door Paul van der Kooij - 15-9-2016, 14:41 (Update 15-9-2016, 14:41)

Maar de troostprijs is ook eervol: volgende week vrijdag wordt op hun school de tv-campagne voor ’Meer muziek in de klas’ gepresenteerd. En ook dan mogen kinderen van de school optreden.

Máxima is er alleen via een straalverbinding bij. Maar er zijn genoeg andere sterren die het...