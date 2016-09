Ramkraak bij Mediamarkt in Cruquius

Foto’s: Facebook Politie Haarlemmermeer Bekijk Fotoserie

CRUQUIUS - Bij de Mediamarkt op het Cruquiusplein in Cruquius heeft er in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak plaatsgevonden. De daders zijn nog niet gepakt.

Door Jan Balk - 15-9-2016, 9:38 (Update 15-9-2016, 9:38)

Via liveview konden de meldkamer van de politie en de beveiliging live meekijken met de ramkraak. Er is later in de omgeving tevergeefs gezocht naar de mogelijke daders. De politie meldt op Facebook dat er gezocht wordt naar getuigen.