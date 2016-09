’Veiligheid in geding door gedoe bij Reddingsbrigade’

Archieffoto

ZANDVOORT - De PvdA en Sociaal Zandvoort maken zich zorgen over de veiligheid op het strand nu het weer hommeles is bij de Zandvoortse Reddingsbrigade (ZRB).

Door Judy Nihof - 14-9-2016, 21:00 (Update 14-9-2016, 21:43)

,,Misschien is het wel eens nodig dat er een onafhankelijk onderzoek komt’’, zegt PvdA-fractievoorzitter Gert Toonen.

Donderdag 15 september willen PvdA en Sociaal Zandvoort de problemen bij de door de gemeente zwaar gesubsidieerde ZRB bespreken in een commissievergadering. De reddingsbrigade lijkt volgens Toonen uit twee kampen te bestaan. ,,Het is hartstikke mooi dat we een reddingsbrigade hebben, maar het is fnuikend voor een organisatie als er zoveel tweespalt is.’’

Onlangs legden vier ervaren dagcommandanten van de ZRB hun functie neer, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het bestuur. Eerder dit jaar werden twee ervaren vrijwilligers die kritiek hadden op het bestuur, geroyeerd.

Een maand geleden eisten Sociaal Zandvoort en PvdA opheldering van het college over een andere kwestie rondom de ZRB: mogelijke misstanden in de boekhouding. Daar hebben de fracties nog geen antwoord op gekregen.