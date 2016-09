Leuke foto valt goed verkeerd

HOOFDDORP - Een leuke twitterfoto tijdens het EK honkbal in Hoofddorp is goed verkeerd gevallen.

Door Bart Boele - 14-9-2016, 19:17 (Update 14-9-2016, 19:17)

Op de foto staan de oud-wethouders Michel Bezuijen, Arthur van Dijk en Jeroen Nobel met de oud-directeur sport van de gemeente Haarlemmermeer, Hans Zuurbier. Ze lachen.

De vier zijn de hoofdrolspelers in onder andere de raadsenquête naar de bouw van het honkbalcomplex waar het EK wordt gespeeld.

HAP is ’not amused’, Forza zelfs ’geschokt’. Deze partij heeft vragen gesteld aan B en W over dit optreden van ’de vier musketiers’. Volgens Forza is de foto provocerend. ,,Het stoort dat de hoofdrolspelers zonder enige gêne of berouw zich kennelijk niets aantrekken van de onthutsende bevindingen uit de raadsenquête over het verplaatsen van het honkbalstadion.’’

Bezuijen en Nobel hielden informatie voor de gemeenteraad achter, beantwoordden vragen van de gemeenteraad slechts voor een deel en gebruikten geld zonder de gemeenteraad om toestemming te vragen, stelde de onderzoekscommissie tijdens de raadsenquête vast.