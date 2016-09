Eerste taarten zijn over de dam bij Gorthuis in Hoofddorp

Jeremy Fiege uit Nieuw-Vennep en zijn taart met frambozenvulling. Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - De taarten voor de taartenbakwedstrijd druppelen al binnen bij bakkerij Gorthuis. Nog tot vrijdag 17.30 uur kunnen exemplaren worden ingeleverd. Maar een hobbybakker als Jeremy Fiege (11) uit Nieuw-Vennep had alleen zondag voldoende baktijd.

Door Paul van der Kooij - 14-9-2016, 17:12 (Update 14-9-2016, 17:59)

Van woensdag tot en met vrijdag is hij namelijk op kamp met groep acht van ’zijn’ basisschool De Boog. En tussendoor wat in elkaar flansen, is niets voor de jonge Venneper. Niet alleen zit hij al anderhalf jaar helemaal in het taartenbakken, hij wil er zijn...