Sloopwerk in het centrum van Rijsenhout

RIJSENHOUT - De gebouwen op het Centurionterrein in het centrum van Rijsenhout worden gesloopt. Dat wil niet zeggen dat er snel kan worden begonnen met de bouw van woningen.

Door Bart Boele - 13-9-2016, 23:54 (Update 13-9-2016, 23:54)

De sloop van de panden, die al jaren leeg stonden, duurt langer dan verwacht. De planning was om 29 augustus klaar te zijn. Dat is niet gehaald, omdat bleek dat gas en elektra in een van de gebouwen nog niet was afgesloten en in de vakantieperiode duurde het even voordat dat was geregeld....