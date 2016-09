Geld gaan zoeken bij Rijk voor duurzame huizen

HOOFDDORP - De gemeente Haarlemmermeer gaat kijken of er geld van de rijksoverheid kan worden binnengehaald om huurwoningen te ’verduurzamen’.

Door Bart Boele - 14-9-2016, 8:53 (Update 14-9-2016, 10:00)

Een voorstel daartoe van de HAP is overgenomen door de gemeenteraad. Die vraagt het college van B en W de nodige actie te ondernemen om geld te vergaren.

Het Rijk heeft in 2013 vierhonderd miljoen euro vrijgemaakt voor deze verduurzaming. Doel is alle huurwoningen in 2020 het energielabel B. Corporaties hebben zelf geen geld om voor te financieren en later een beroep te...