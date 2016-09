Skatebaan Floriande uitgebreid

HOOFDDORP - De skatebaan in Floriande wordt verdriedubbeld. Daarmee wordt het ’verlies’ van de skatebaan op het Raadhuisplein in Hoofddorp gecompenseerd.

Door Bart Boele - 13-9-2016, 20:52 (Update 13-9-2016, 20:52)

De zeventien jaar oude baan op het Raadhuisplein is op en versleten. Samen met de gebruikers heeft de gemeente gezocht naar een alternatieve locatie. Die is gevonden in Floriande. De wijkraad is positief en de omwonenden ook. ,,Mensen uit de buurt vinden de huidige skatebaan al een fijne plek waar de jeugd elkaar ontmoet, sport en speelt. Bewoners lopen er langs...