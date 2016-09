AM Match is klaar om te scoren

HOOFDDORP - De AM Groep is niet meer, leven AM Match. De nieuwe organisatie heeft een vliegende start gemaakt.

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 20:51 (Update 13-9-2016, 20:51)

,,Wij waren er als sociale werkvoorziening. Met de invoering van de participatiewet zijn we er ook voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen’’, zegt AM-directeur Anton van den Hoed. ,,Dat zijn mensen die veertig tot zeventig procent van hun loon kunnen waarmaken. De gemeente geeft loonkostensubsidie.’’

,,Waar wij ons op richten is het ontzorgen van de werkgever. Bedrijven met meer dan 25...