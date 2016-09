Sloterbrug moet veiliger

foto united photos/toussaint kluiters Fietsers op de Sloterbrug komen niet zelden in het gedrang.

BADHOEVEDORP - Of er komt een nieuwe Sloterbrug, of er wordt een fietsbrug naast de huidige brug aangelegd. De gemeenteraad van Haarlemmermeer wil daar begin volgend jaar een beslissing over nemen.

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 20:50 (Update 13-9-2016, 20:50)

De raad heeft unaniem een motie aangenomen, waarin wordt gesteld dat B en W in het eerste kwartaal van 2017 met een plan van aanpak moet komen, inclusief de kosten van beide opties. De opmerkingen die Badhoevedorpers en Amsterdammers in 2013 tijdens een schouw hebben gemaakt, moeten naar mogelijkheden worden uitgewerkt.

