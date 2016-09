Eerste koekjes voor recordmozaïek Haarlemmermeer zijn gebakken

Het ontwerp van het koekjesmozaïek.

VIJFHUIZEN - De eerste roomboterkoekjes zijn inmiddels gebakken. In Haarlemmermeer wordt deze week hard gewerkt aan het grootste koekjesmozaïek ter wereld.

Door Wessel Mekking - 13-9-2016, 13:10 (Update 13-9-2016, 14:02)

Roomboterkoekjes in strijd om wereldrecord Haarlemmermeer

Een stevig roomboterkoekje met een laagje gekleurd fondant. Dat heeft ’hoofdbakker’ John van Leeuwen bedacht om Haarlemmermeer aan een wereldrecord te helpen. Als alles volgens plan verloopt, ligt op zaterdag 17 september naast het Kunstfort bij Vijfhuizen een gigantisch mozaïek met meer dan twintigduizend van ’zijn’ koekjes.

Lees verder...

Met het exact 201,6 vierkante meter grote mozaïek hoopt Haarlemmermeer zaterdag een plek te bemachtigen in het Guinness Book of Records. Tussen 8 en 16 uur worden 420 platen met elk 48 koekjes naast het Kunstfort bij Vijfhuizen gelegd.

Vrijwilligers kunnen die dag al vanaf 8 uur de handen uit de mouwen steken bij het fort. Van tevoren aanmelden mag, maar wie zaterdag spontaan besluit te komen helpen, is ook van harte welkom, vertelt initiatiefnemer Lucas de Man.

Ook op donderdag en vrijdag mogen vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de recordpoging. Beide dagen tussen 10 en 14 uur en tussen 15 en 19 uur kunnen ze in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp onder meer de koekjes glaceren, inpakken en wegzetten.

Wereldrecord

De eerste sessies van de dag zijn, met bijna zestig vrijwilligers elk, het populairst. ,,Maar hoe meer vrijwilligers, des te beter’’, weet De Man. Een uurtje helpen mag ook. Het reusachtige mozaïek wordt zaterdag om 16 uur onthuld. Ook als het nat weer is, gaat het leggen door. De platen met koekjes zitten namelijk in gerecycled plastic.

Koekiemonster

Chocoladepepernoten, marsepein en kruidnoten. Mijn Albert Heijn heeft nu al speciale schappen met sinterklaaslekkernijen staan.

Lees verder...

Dat het wereldrecord wordt gevestigd, is nog geen gelopen race, denkt De Man. ,,Ik ben niet bang dat het mislukt.’’ Maar koekjes kunnen natuurlijk breken tijdens het aanbrengen van het gekleurde glazuur. Dat glaceren wordt immers niet door professionals gedaan. Spannend wordt het sowieso.

De Man hoopt dat zo veel mogelijk vrijwilligers komen helpen, zo wordt het namelijk echt een Haarlemmermeers record. Lokale bedrijven werken volop mee aan de wereldrecordpoging. ’Hoofdbakker’ is John van Leeuwen van Ambachtelijke Bakkerij Van Leeuwen, meel komt van de Hoofddorpse molen De Eersteling en boter van Kaasboerderij Van Wees in Nieuw-Vennep.

Ook op zondag kunnen vrijwilligers helpen. Tussen 15 en 18 uur mogen zij de koekjes uitdelen. De roomboterkoekjes die daarna nog over zijn, worden een dag later naar scholen, zorgcentra en kantoren in heel Haarlemmermeer gebracht. Zo min mogelijk koekjes worden verspild.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via info@ringbiennale.nl