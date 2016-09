Inbreker opgepakt in Papa’s Beachhouse

Foto: politie Haarlemmermeer

HOOFDDORP - In de nacht van maandag op dinsdag is een inbreker betrapt in Papa’s Beachhouse aan de IJweg in Hoofddorp.

De politie ging naar het restaurant toe nadat er een inbraakalarm was afgegaan. Op locatie zagen agenten een nooddeur openstaan. Vervolgens kon in het pand een persoon aangehouden worden die hier niets te zoeken had.

De inbraak wordt verder onderzocht door de recherche.