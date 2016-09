’Polenhotel Spoorzicht is schandalig’

HOOFDDORP - Een ondernemer op bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep mag niet bij zijn bedrijf wonen, maar zijn buurman mag wel een hotel voor 72 Polen openen.

12-9-2016

Raadslid Paul Meijer van Forza vindt dat niet kunnen.

Toch is dat wel wat er gaat gebeuren en ook nog met medeweten en toestemming van de gemeente Haarlemmermeer. De ondernemer moet zich aan het bestemmingsplan houden en mag daar niet wonen. Zijn buurman voldoet ook aan het bestemmingsplan met zijn plan voor een ’Polenhotel’.

,,Sinds 2008 is er een toestroom van mensen uit Oost-Europa. We hebben toen als raad gezegd: die willen we niet in woonwijken hebben, het is beter om bestaande kantoren om te bouwen. Dat is precies wat hier gebeurt’’, zegt VVD-wethouder Adam Elzakalai.

,,Het staat in de woonvisie dat we dat willen. De aanvraag is getoetst. Het hotel kan hier komen en mag hier komen’’, aldus de wethouder. Volgens hem mag je op Spoorzicht niet wonen, maar mag je er wel logies verhuren.

Volgens Elzakalai is er goed contact met de ondernemer die het ’logieshuis’ gaat exploiteren. Dat maakt het mogelijk de verhuurder aan te spreken als zijn huurders dingen doen die niet wenselijk zijn.

Meijer vindt het ’schandalig’ dat de gezamenlijke ondernemers die flink hebben geïnvesteerd in de veiligheid van Spoorzicht en nu hiermee worden geconfronteerd. Er is voor acht ton een systeem opgebouwd waarmee kentekens van auto’s worden geregistreerd. Dat is een sterk anti-inbraak wapen.

Maar als straks 72 kamers worden verhuurd is het bijna ondoenlijk om de kentekenregistratie efficiënt te gebruiken omdat er steeds andere bewoners met steeds andere auto’s zullen zijn.

