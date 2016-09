Genoeg plek fietsen op Van Stamplein

HOOFDDORP - Er worden nu wel hinderlijk geparkeerde fietsen verwijderd van het Van Stamplein in Hoofddorp, maar om die hinder te voorkomen moeten er wel genoeg stalling zijn op het plein.

Door Bart Boele - 12-9-2016, 16:17 (Update 12-9-2016, 16:35)

Dat stelt PvdA-raadslid Willem Klijn. Hij vindt dat de parkeercapaciteit moet worden vergroot. Onlangs deed de fietsersbond al een oproep daarvoor. Veel mensen klagen er over dat ze hun fiets niet kwijt kunnen en als ze hem verkeerd neerzetten, of ze dat nou weten of niet, wordt hij weggehaald door handhavers.

