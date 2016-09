Grandioze slotavond Feestweek Vijfhuizen

Foto United Photos/Remco van der Kruis Leden van ’The Team’ bij de Halloween-doodskist.

De traditionele Feestweek Vijfhuizen kende zaterdagavond een daverend slotakkoord met de finaleavond in de grote tent aan Zijdewinde. Er is gestreden om de Supercup, gefeest en genoten. ,,Het gevoel van de Feestweek, dat valt niet uit te leggen.’’

Door Paul Lips - 11-9-2016, 16:16 (Update 11-9-2016, 16:16)

In de vooravond is het gezellig in het dorp aan de ringvaart. Bewoners hebben de huizen versierd met vlaggetjes en Halloween-attributen, geheel in het teken van het thema. Bij het Graanpakhuis is het druk, bij restaurant De Koperen Hemel zit het terras vol, maar...