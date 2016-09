Rechtszaak na potje voetbal in Getsewoud

NIEUW-VENNEP/HAARLEM - Ze komen elkaar nog regelmatig tegen bij de plaatselijke voetbalvereniging Dios. Een 44-jarige Venneper werd vrijdagochtend vrijgesproken van mishandeling en bedreiging van een jonge plaatsgenoot.

Door Wessel Mekking - 9-9-2016, 17:54 (Update 9-9-2016, 17:54)

Op 30 juli 2014 werd op een trapveldje in de wijk Getsewoud lekker een balletje getrapt. Onder de voetballers waren de inwoner van Nieuw-Vennep die vrijdag in het beklaagdenbankje zit en z’n zoon. Toen z’n vader naar huis was, nam de jongen het met wat maten op tegen een stel oudere pubers.

Maar die speelden het...