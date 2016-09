Werkstraf na greep in eigen kruis bij Geniedijk

Foto: ANP

HAARLEMMERMEER/HAARLEM - Al eerder was hij bestraft nadat-ie meerdere keren zijn broek had laten zaken in het openbaar. Op 29 juni vorig jaar dreigde Kevin van der K. opnieuw in de fout te gaan, toen hij op het Liniepad in Haarlemmermeer een 13-jarige meisje aan zag komen fietsen.

Door Wessel Mekking - 9-9-2016, 19:31 (Update 9-9-2016, 19:31)

Vrijdagochtend moest de Wateringer in Haarlem voorkomen vanwege schennis van de eerbaarheid op een openbare plaats. Maar naar eigen zeggen had hij zich die zomerse dag in 2015 juist ingehouden.

Kevin zat op de Geniedijk...