Vrachtwagen rijdt afwateringsleiding omver in Zwanenburg

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

ZWANENBURG - Een vrachtwagen is vrijdagochtend tegen een afwateringsleiding gereden op de Zwanenburgerdijk in Zwanenburg. De leiding ging daarbij omver.

De leiding moet ervoor zorgen dat bij veel regen de verderop gelegen straten niet blank komen te staan.

Een vrachtwagenchauffeur die rond tien uur over de Zwanenburgerdijk reed had de kraan op zijn wagen per ongeluk nog uitstaan en reed de leiding omver.

De Zwanenburgerdijk werd afgesloten voor verkeer.

De leiding moet eerst worden gedemonteerd voor het verkeer er weer gebruik van kan maken. Het afwateringssysteem is door het ongeval buiten gebruik.