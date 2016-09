Lionsclub Haarlemmermeer: inloopavonden in Jopenkerk Hoofddorp

foto MGM/Jouwert Honderd Lionsclub Haarlemmermeer Host is de oudste Lionsclub van de gemeente. Rechtsboven Adri Verbeek.

HOOFDDORP - Altijd al lid willen worden van een Lionsclub, maar daar nooit voor gevraagd? Dan biedt de oudste Lionsclub van de polder, Lionsclub Haarlemmermeer Host, een buitenkansje.

Door Paul van der Kooij - 9-9-2016, 10:43 (Update 9-9-2016, 10:44)

Op de vrijdagen 9 en 23 september houdt de vijftig jaar oude club twee inloopavonden in de Jopenkerk Hoofddorp. Onder genot van een drankje kunnen mensen dan vanaf half negen vragen stellen en kennismaken.

Tot nu toe ging het andersom: het waren leden die eventuele kandidaten moesten aandragen. Bij drie opeenvolgende maandvergaderingen moest zo’n naam dan worden afgeroepen. Maakte ook de derde keer niemand bezwaar, dan kon de kandidaat benaderd worden.

Drie keer roepen

Ideaal was dat niet. Nogal wat kandidaten bedankten voor de eer wanneer ze uiteindelijk werden benaderd. Bovendien werd toch vaak in dezelfde kringen en gezocht, terwijl juist behoefte was aan verbreding en verjonging. ,,De gemiddelde leeftijd loopt nu richting zeventig’’, weet Adri Verbeek, de enige (oud)agrariër in het gezelschap.

Via de inloopavonden wordt de deur wat meer op een kier gezet, al blijft het systeem gehandhaafd dat een naam drie keer moet worden afgeroepen tijdens een maandvergadering. Verschil is wel dat wanneer geen lid bezwaar maakt, de kandidaat ook ’ja’ zal zeggen en hij na het proeven van wat activiteiten definitief kan worden ingelijfd.

Besloten pagina

Ook kan de keus voortaan wat meer gefundeerd worden gemaakt: op een besloten pagina van de website kunnen de leden alles lezen over de nieuwe man.

Want vrouwen zijn alleen bij bijzondere activiteiten welkom, zoals laatst het gemengde feest ter gelegenheid van het tiende lustrum, themabijeenkomsten of een speciale lady’s day. Het aantal leden bedraagt 29, terwijl gestreefd wordt naar 35.

Voor alles is de Lionsclub Haarlemmermeer Host een vriendenclub. Vrienden die samen wat terug willen doen voor de maatschappij. Bijvoorbeeld door de tuin te onderhouden van het Adamas Inloophuis en, met nog enkele Lionclubs, het Smulbos.

Ook worden goede doelen gespekt via acties als Meerwandelen, het inzamelen van oud geld en DE-punten. Ook staan de vrienden deze zaterdag met kraam 153 op de Jaarmarkt in Vijfhuizen.