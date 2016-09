Drie inbrekers aangehouden in Badhoevedorp

Foto: Facebook Politie Haarlemmermeer

BADHOEVEDORP - In de buurt van de Geraniumlaan in Badhoevedorp zijn in de nacht van donderdag op vrijdag drie verdachten aangehouden. Zij werden op heterdaad betrapt tijdens het inbreken.

Door Jan Balk - 9-9-2016, 9:02 (Update 9-9-2016, 10:37)

Na een melding dat er inbrekers actief zouden zijn werd de wijk afgezet.

De politie meldt op Facebook dat de verdachten vervolgens konden worden aangehouden. Er wordt nu onderzocht of de verdachten te maken hebben met de reeks inbraken van de afgelopen tijd.