Man ernstig gewond bij ongeluk met tractor in Nieuw-Vennep

NIEUW VENNEP - Een man is donderdagmiddag zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep. De man was in het weiland aan het werk toen z'n tractor naar voren is gereden en hij vervolgens met beide benen bekneld kwam te zitten.

Door Jan Balk - 8-9-2016, 15:37 (Update 8-9-2016, 17:32)

Een medewerker van een bergingsbedrijf zag de man in het weiland zwaaien en is terug gereden om te kijken wat er precies aan de hand was. Toen bleek dat de man bekneld zat onder zijn eigen voertuig heeft hij 112 gealarmeerd.

Diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn ingezet om hulp te bieden.Volgens de persvoorlichter van de veiligheidsregio Kennemerland is de man met zwaar letsel naar het ziekenhuis overgebracht en zouden zijn beide benen zijn geamputeerd.