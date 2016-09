Gorthuis laat heel Hoofddorp taart bakken

Foto United Photos/Toussaint Kluiters De bakkers Remy, Peter en Pim zien, met Aria Gorthuis, uit naar de taartenbakwedstrijd.

HOOFDDORP - Zeker vijftig tot zeventig taarten verwacht bakker Gorthuis volgend weekeinde binnen te krijgen bij de wedstrijd ’Heel Hoofddorp bakt taart’. Ook uit andere provincies.

Door Paul van der Kooij - 7-9-2016, 15:41 (Update 7-9-2016, 16:23)

Hoofddorp prijkt in de titel omdat de bakkerij al 93 jaar in de kern is gevestigd en het geheel net zo lekker bekt als ’Heel Holland bakt’.

Gorthuis, die de laatste jaren regelmatig in de prijzen viel met zijn cake, hield twee jaar geleden een cakebakwedstrijd. „En die viel enorm in de smaak”, meldt bakkersvrouw Aria Gorthuis.

„Mensen vonden het heel apart dat professionele bakkers hun taart keurden. Ook nu vinden mensen het superleuk. Je merkt dat niet alleen in de winkel, maar ook op Facebook. Onze oproep wordt er druk gedeeld.”

Ook Viktor Brand kan daar een rol in spelen. Niet alleen vormt de populaire tv-presentator met de bakkers Peter (Gorthuis), Pim en Remy de jury, hij gaat ook de prijzen uitreiken.

De bakker kent Brand van de taarten die hij weggaf aan mensen die op schrikkeldag geboren zijn. SBS6 vond dat zo leuk, dat nog eens tien exemplaren via Viktors ’Thuis op zondag’ hun weg vonden naar schrikkeljarigen. „En toen we hem benaderden voor de wedstrijd, was hij direct enthousiast. Het is ook een heel spontane jongen.”

Grootste

Een bakprogramma heeft Viktor nimmer gepresenteerd. Taartenbakker is hij al evenmin. Wel weet hij donders goed ’hoe een goede taart moet smaken’, laat hij in een filmpje weten dat Gorthuis aan de oproep op Facebook heeft gehangen. Daarin suggereert Viktor tevens dat het wel eens ’de grootste taartbakwedstrijd van Nederland kan worden’.

Aria Gorthuis durft dat niet te onderschrijven. Ze kent niet alle taartbakwedstrijden, laat staan de aantallen taarten die daar binnen kwamen. Wel weet ze dat er ’n bakker in Geleen ooit zoiets heeft gedaan.

Dat het één minuut durende filmpje met Viktor inmiddels 3.500 keer is bekeken, hoeft niet te betekenen dat er ook zo veel thuisbakkers op de wedstrijd zullen afkomen. Zeventig lijkt Aria Gorthuis wel een reëel aantal. „Met de cakewedstrijd kwamen we daar ook op uit.”

Ga ik redden

Op dit op hebben tien mensen aangegeven zeker mee te zullen doen. Ze komen uit Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Aalsmeer. Maar ook uit Doorn is een taart te verwachten. Toen een enthousiaste taartenbakker uit die plaats hoorde dat-ie op vrijdag 16 september tot 17.30 uur zijn taart kan inleveren, klonk direct: „Dat ga ik wel redden.”

Een Friese hobbybakker liet juist weten het ’net effe te ver’ te vinden. Van de deelnemers wordt namelijk ook verwacht dat ze zaterdagmiddag vanaf drie uur aanwezig zijn voor prijsuitreiking en groepsfoto. Bij mooi weer gebeurt dat buiten. Bij minder weer kan worden uitgeweken naar het heilige der heiligen: de bakkerij. „Als we daar alles opzij schuiven, redden we dat best.”

Wie zijn taart op vrijdag wil brengen, hoeft dat niet door te geven. „Die gaan dan gewoon de grote koeling in die we in de bakkerij hebben.” Wie eerder langs wenst te komen, moet de bakker wel inseinen. „Dan weten we hoeveel taarten we moeten invriezen”, legt Aria uit.

„Op de dag ervoor halen we ze er dan netjes uit. Ze zijn dan even vers en lekker op de zaterdag van de keuring. Vanaf tien uur uur worden de taarten ’klaargezet’, waarbij we exemplaren die er origineel uitzien bij elkaar zetten.”

Aansnijden

Met het aansnijden wordt aan het einde van de ochtend begonnen, als ook Viktor is aangeschoven. „In zijn enthousiasme zei hij meteen dat hij de grootste stukken wil. We zullen wel zien, zetten in ieder geval genoeg water neer voor tussendoor.”

Aria keurt niet zelf, maar noteert wel de bevindingen van de mannen. „Die vat ik ook samen in een rapportje dat we ook kunnen toemailen. Als taartenbakkers dat tenminste willen.”

Deelnemers krijgen hun taart niet terug, heet het op de website. Het roept de vraag op wat er dan mee gebeurt. Gaan ze naar verzorgingshuizen? Neemt Viktor ze mee? Het blijkt anders te zitten: „Bij de cakebakwedstrijd dachten sommige deelnemers dat we hun cake alleen zouden bekijken en ze hem heel zouden terugkrijgen. Vandaar dat we nu extra goed duidelijk wilden maken dat geen taart heel blijft en we niet voor niets bij aankomst een foto maken van de bakkers en hun taart.”

Meer taartenbakkers

Hoeveel Hoofddorpers taart bakken? Aria Gorthuis heeft geen idee. „Maar het zijn er wel meer dan je denkt. En tien van hen verkopen ze ook via internet. Voor hen is de wedstrijd extra spannend.”

Tips van de bakker

,,Doe wat je altijd doet. Probeer niet opeens een hele andere taart te bakken.’’ Dat is wellicht de belangrijkste tip die Aria Gorthuis heeft voor de deelnemers van de taartwedstrijd die haar bakkerij op 16 en 17 september houdt.

,,Leef je er lekker op uit en denk niet te snel dat we iets niet leuk vinden. Alles kan leuk zijn, ook een goede slagroomtaart.’’

Er zijn vier prijzen: drie algemene prijzen en een originaliteitsprijs. De originaliteitsprijs is voor taarten die origineel ogen en/of smaken. Bij de algemene prijzen moet alles kloppen: van uiterlijk en smaak tot de ’snijdbaarheid’.

,,Blijven de punten staan bij het snijden of zakken ze dan juist als een plumpudding in elkaar? Is de cake - onze specialiteit - aan de droge kant of juist goed? Wat eventueel marsepein betreft: zit dat mooi om de taart heen of is het te dun uitgerekt? Zaak is ook dat niet één smaak te veel overheerst. Dat je bij een rumtaart niet alleen de rum proeft, om maar een voorbeeld te geven.’’

Winnaars krijgen niet alleen een beker, maar ook cadeaucheques voor een taartloos vakantiepark.