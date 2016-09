Toch recreatieplas in Park 21 en meer vrijheid voor de boeren

HOOFDDORP - Er komt toch een recreatieplas in Park 21. ,,Het kan zonder, maar de recreatieve waarde met plas is veel hoger.’’

Door Bart Boele - 6-9-2016, 19:31 (Update 6-9-2016, 19:31)

Dat zegt PvdA-wethouder Tom Horn die met zijn D66-collega John Nederstigt de zogenaamde herijking van Park 21 heeft gepresenteerd. ,,Het kan geen kwaad om na vijf jaar te kijken of de plannen van toen bijgesteld moeten worden’’, zeggen ze.

Daar is, nu de economische crisis langzaam maar zeker wegebt, wel behoefte aan. Er wordt voortaan niet in deelgebieden maar per kavel...