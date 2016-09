Wolkenplafond zorgt voor vrolijkheid op basisschool Hoofddorp

Foto: United Photos/Paul Vreeker Schooldirecteur Antoinette Wastell is blij met het door Maurice Felthuis bedachte wolkenplafond.

HOOFDDORP - Buiten naar binnen halen. Dat heeft de Hoofddorpse basisschool De Wilgen gedaan door in de centrale hal van de school een wolkenplafond aan te laten brengen. Wie in de ruimte staat, heeft dankzij de moodpanelen en de led-verlichting in het plafond de indruk naar een echte wolkenhemel te kijken.

Door Wessel Mekking - 6-9-2016, 17:28 (Update 6-9-2016, 17:28)

,,Wauw!’’, is het eerste dat leerkracht Miranda Heschlé dacht toen ze na de zomervakantie het wolkenplafond zag. Ze wordt vrolijk van de moodpanelen. En als het de komende maanden minder licht...