Petitie voor gouden Corvette als kunstwerk in Hoofddorp

Archieffoto United Photos Het illegale kunstwerk van Frans Ouwerkerk dat in de herfst van 2013 werd ontmanteld.

HOOFDDORP - De Amsterdamse kunstenares Loes Sacksioni is een petitie begonnen voor haar Hoofddorpse collega Frans Ouwerkerk. Ze vindt dat deze zijn gouden Corvette op een metalen stellage in zijn voortuin moet kunnen zetten. ,,Geef de kunst een kans!’’, is haar boodschap.

Door Wessel Mekking - 6-9-2016, 16:52 (Update 6-9-2016, 17:05)

Op last van de gemeente Haarlemmermeer haalde Ouwerkerk bijna drie jaar geleden de sportwagen naar beneden. Het bijbehorende metalen frame in zijn voortuin brak hij af.

Met het kunstwerk in z’n voortuin aan de J. C. Beetslaan overtrad de Hoofddorper de...