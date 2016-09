Michelle David and the Gospel Sessions: ’Iedere keer ontstaat de juiste sfeer’

Publiciteitsfoto Michelle David wilde zichzelf eigenlijk nu eens gaan profileren als soulzangeres

HOOFDDORP - Afgelopen weekeinde, tijdens het Into The Great Wide Open-festival op Vlieland, zong Douwe Bob nog als gast met Michelle David en haar Gospel Sessions-groep mee in ’Will the Circle be Unbroken’.

Door Peter Bruyn - 6-9-2016, 15:36 (Update 6-9-2016, 15:44)

Weinig songs laten zich zo gemakkelijk in zowel een country- als blues- of souljas passen – al blijft het toch in de eerste plaats gospel. Michelle en haar begeleiders stonden vorig jaar al tweemaal in Haarlem. Morgen spelen ze onder de vlag van Duycker in de Hoofddorpse Jopenkerk.

Het idee...