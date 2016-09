Polo Bar voor straf even dicht

HAARLEM - Eigenaar Bert van Kesteren gaat in beroep tegen de tijdelijke sluiting die de gemeente zijn Polo Bar heeft opgelegd. Het is de tweede keer in korte tijd dat het café in de Lange Veerstraat enkele dagen dicht moet. ,,Dit ligt als een steen op mijn maag’’, zegt de cafébaas.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 5-9-2016, 23:00 (Update 5-9-2016, 23:00)

Vanwege overlast moet de Polo Bar dit keer twee weken op slot: van maandag 19 september tot en met zondag 2 oktober. Volgens de gemeente heeft de politie in mei en...