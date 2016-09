Student Jeroen (22) leert Marga zelfstandig lopen

foto nova college Jeroen Zaaiman en Marga Krul.

NIEUW-VENNEP - CIOS-student Jeroen Zaaiman (22) heeft tijdens zijn stage Marga Krul uit Nieuw-Vennep zelfstandig leren lopen. ,,Hij is een geschenk uit de hemel’’, zegt ze.

Door Van onze verslaggever

Zaaiman volgt de opleiding coördinator sport, bewegen en gezondheid bij het CIOS in Hoofddorp. Als fitnessinstructeur bij Sportplaza Estafette in Nieuw-Vennep heeft hij Krul begeleid.

Tijdens hun eerste gesprek vroeg Zaaiman wat het doel van Krul was. ,,Dat hebben we zo concreet mogelijk gemaakt. We wilden bereiken dat ze kan opstaan en vijftig meter kan lopen, zodat ze haar huis uit kan in geval van brand. Daar zijn we toen samen voor gegaan. De eerste stap was haar beenspieren sterker maken en haar leren opstaan. We hadden daar een half jaar voor uitgetrokken, maar al na vijf weken lukte dat.’’

De vijftig meter lopen kostte meer moeite, maar is uiteindelijk met veel doorzettingsvermogen ook gelukt. Zaaiman riep de hulp in van zijn docent anatomie, een oefentherapeut en een bewegingswetenschapper. Hij zocht samenwerking met de thuishulp, heeft de woonsituatie van Krul bekeken en daar het fitnessprogramma en de oefeningen op afgestemd.

Krul: ,,Jeroen heeft mij mijn vertrouwen in mijn lichaam teruggegeven. Zonder hem had ik nooit bereikt wat ik nu kan. Ik loop al jaren bij een fysiotherapeut, maar nog nooit heeft iemand zoveel resultaat geboekt.’’

Rollator

Zij is door haar aangeboren aandoening, cerabrale parese, al jaren afhankelijk van een rollator.

Zaaiman wil graag blijven werken met mensen met een lichamelijke beperking: ,,Ik vond het een enorm inspirerende ervaring. Ik wil er graag aan bijdragen dat deze mensen hun rol in de maatschappij weer kunnen oppakken. Dat geeft echt enorm veel voldoening. Dat is zo veel meer waard dan geld.’’ Hij gaat na deze opleiding hbo oefentherapie volgen om in een revalidatiecentrum te gaan werken.

Het Nova College, waar het CIOS onder valt, heeft de tweedejaars student uitgeroepen tot Nova Uitblinker 2016.