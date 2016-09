Bermverharding voor veiligheid Drie Merenweg

VIJFHUIZEN -

Langs de Drie Merenweg (N205) tussen de Schipholweg en de Vijfhuizerweg wordt volgend jaar aan de slootkant bermverharding aangebracht.

Daarmee verbetert volgens de provincie de verkeersveiligheid, doordat automobilisten beter kunnen corrigeren als zij in de berm terecht komen. Er komt ook ribbelmarkering in de witte lijn langs de rijbaan, zodat automobilisten horen als ze met hun wiel over deze kantmarkering rijden. Ze kunnen dan tijd corrigeren.

Op de hele Drie Merenweg, maar met name op dit stuk doen zich geregeld ongelukken voor....