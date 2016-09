Snelkraak bij Albert Heijn in Nieuw-Vennep

Michel van Bergen De Albert Heijn in Nieuw-Vennep is maandag in alle vroegte het doelwit van een snelkraak geweest. Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - De Albert Heijn in Nieuw-Vennep is maandag in alle vroegte het doelwit van een snelkraak geweest. Rond half drie vernielden de daders een raam aan de zijkant van de vestiging aan het Handelplein.

Door Milo Lambers - 5-9-2016, 8:11 (Update 5-9-2016, 8:15)

De politie was er snel bij, maar slaagde er niet in de daders op te pakken. Een Burgernetactie werd gestart waarbij werd gevraagd uit te kijken naar een zwarte scooter met twee personen erop.

In de Albert Heijn staat ook een ING geldautomaat. Omdat regelmatig geldautomaten in de Albert Heijn doelwit van plofkraken zijn is de brandweer opgeroepen om metingen te verrichten. Vermoedelijk was het de daders om de sigaretten in de supermarkt te doen. Het is nog onduidelijk of het tweetal ook iets heeft buitgemaakt. De politie heeft de zaak in onderzoek.