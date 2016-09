Publiek overladen met informatie tijdens Polderparade

United Photos/Paul Vreeker Leerlingen van de JeugdTheaterSchool van Pier K presenteren zich.

HOOFDDORP - Met wervelende optredens hebben culturele organisaties uit Haarlemmermeer zich zaterdag tijdens de Polderparade aan het publiek gepresenteerd. Of het nu muziek, dans, beeldende kunst of talkshow betreft, het publiek werd overladen met informatie over wat er allemaal te beleven valt.

Door Paul Lips - 4-9-2016, 17:00 (Update 4-9-2016, 17:00)

Terwijl kinderen plaatsnemen in de ’schmink-riksja’ van de Feesttantes en de mooiste versierselen op het gezicht geschilderd krijgen, laten de goochelaars Roy en Justin zien wat je allemaal met metalen ringen kunt doen. Aalsmeerder Roy Huiskens is Nederlands Kampioen Goochelen...