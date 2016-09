Vermiste Almeerse vrouw voor het laatst gezien in Hoofddorp

HOOFDDORP - De politie is op zoek naar een vrouw uit Almere. Ze is sinds zaterdagavond vermist en werd die avond voor het laatst gezien in Hoofddorp.

De vrouw vertrok rond 22.00 uur met haar auto uit Hoofddorp en liet haar man toen weten dat ze naar huis zou gaan. Sindsdien is er niks meer van haar vernomen. Ze is vertrokken in een grijze Peugeot 208 met kenteken 59JSZ8.

De volgende ochtend is via Burgernet een oproep verspreid in de regio Hoofddorp waarin werd gevraagd uit te kijken naar de Almeerse. Ook in Almere is later een Burgernetoproep uitgestuurd. Beide oproepen hebben nog niets opgeleverd.

Het gaat om een vrouw van Indonesische afkomst met de naam Felicia. Ze is 1.51 meter lang en heeft zwart lang haar en bruine ogen. Ze droeg toen ze voor het laatst werd gezien een zwarte blouse, een spijkerbroek en grijze blokhakken.

De politie vraagt mensen die de vrouw hebben gezien om dit door te geven via 0900-8844.