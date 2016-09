Motorrijder omgekomen bij ongeval op N205

VIJFHUIZEN - Een motorrijder is zondagochtend rond half negen om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Vijfhuizen.

Het slachtoffer is met zijn voertuig tegen een bewegwijzeringsbord geklapt langs de Drie Merenweg bij Vijfhuizen. Dit gebeurde ter hoogte van de Schipholweg.

Men heeft nog geprobeerd de motorrijder te reanimeren maar de persoon is ter plaatse aan de opgelopen verwondingen overleden.

De motor is na het ongeval in brand gevlogen. De weg is momenteel afgesloten.

Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.

