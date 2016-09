Oud-raadslid Bert van der Vliet (PvdA) overleden

Bert van der Vliet.

HOOFDDORP - Voormalig Haarlemmermeers PvdA-raadslid Bert van der Vliet is dinsdag op 73-jarige leeftijd overleden.

Door Wessel Mekking - 2-9-2016, 18:17 (Update 2-9-2016, 18:34)

Van der Vliet was tussen 2006 en 2010 fractievoorzitter. Voor de andere PvdA-raadsleden was hij die jaren een leermeester die hen coachte. Voor hij in de gemeenteraad kwam, was de geboren Hillegommer onder anderen voorzitter van de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer (BGH). De uitvaart van Van der Vliet was vrijdagmiddag.