Lange mannen gezocht voor modeshow kledingzaak Hoofddorp

Foto: Angela Stouten Inez Scheper, organisator van de modeshow voor lange mensen.

HOOFDDORP - Inez Scheper, die aan de Kruisweg kledingwinkel Pretty Tall en Tough&Tall runt, is op zoek naar lange mannen die willen meedoen aan een modeshow op 11 september.

Door Wessel Mekking - 2-9-2016, 17:55 (Update 2-9-2016, 17:56)

De show, die zij mede organiseert, wordt die zondag gehouden op een boot in Den Haag. Mannen die twee meter of langer zijn, kunnen zich aanmelden bij Scheper via info@prettytall.com. Aan de Hoofddorpse Kruisweg runt zij sinds begin dit jaar een winkel in mode voor lange mensen.

Scheper organiseert de modeshow samen met rederij De Willemsvaart. De shows, die gratis te bekijken zijn, worden om 13 en 15 uur gegeven ter hoogte van Veenkade 1-9. Na de modeshows kan kleding gepast en gekocht worden in Café De BieB aan dezelfde kade.

Martine Balster, met haar 2,04 meter de grootste vrouw van Nederland, zal ook haar opwachting maken.