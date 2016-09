Prisca zet door voor stoere kids na ramkraak Hoofddorp

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Prisca van Egmond tussen dure en minder dure jassen.

HOOFDDORP - Bang is ze niet geworden door de ramkraak die haar kinder- en tienerkledingzaak in de nacht van 9 augustus trof. Wel extra voorzichtig. De duurdere jassen hangen nu zo in de rekken dat je niet in een paar rukken tachtig exemplaren mee grist. En zolang de Grand Passage nog niet is beveiligd met betonnen bloembakken, is Prisca van Egmond terughoudend op Facebook. ,,Zeker als we dure jassen hebben binnengekregen. Het is een beetje dubbel, want we willen bij Prisca junior dingen juist graag delen.’’

Door Paul van der Kooijp.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl - 3-9-2016, 9:00 (Update 3-9-2016, 9:00)